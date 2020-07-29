Град нанес ущерб селам Гедабейского района
БАКУ /Trend/ - Град и сильный ветер нанесли ущерб селам Гедабейского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на районную ИВ.
"Град повредил кровлю одного дома в городе Гедабек и шести домов в селе Гарадаг. В результате сильного ветра повреждены линии электропередачи, в связи с чем прошлой ночью без света остались 47 населенных пунктов. Но сейчас подача электроэнергии практически везде восстановлена", - сказали в ИВ.
Было отмечено, что также частично размыло сельские дороги, и работы по восстановлению движения уже завершены.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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