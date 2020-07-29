Град нанес ущерб селам Гедабейского района

БАКУ /Trend/ - Град и сильный ветер нанесли ущерб селам Гедабейского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на районную ИВ.

"Град повредил кровлю одного дома в городе Гедабек и шести домов в селе Гарадаг. В результате сильного ветра повреждены линии электропередачи, в связи с чем прошлой ночью без света остались 47 населенных пунктов. Но сейчас подача электроэнергии практически везде восстановлена", - сказали в ИВ.

Было отмечено, что также частично размыло сельские дороги, и работы по восстановлению движения уже завершены.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)