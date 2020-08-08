В последнее время в Азербайджане вновь активизировались мошенники-продавцы лекарств вне аптечной сети - эксперт

БАКУ /Trend/ - В последнее время в Азербайджане вновь активизировались мошенники-продавцы лекарств вне аптечной сети.

Об этом Trend сказал доцент Азербайджанского медицинского университета Фуад Исламзаде.

По его словам, эти люди от имени вымышленных «ученых» рекламируют в СМИ препараты, которые либо не имеют терапевтического эффекта, либо же в ряде случаев могут нанести серьезный вред здоровью.

"Советую не тратить время и не читать статьи в прессе и социальных сетях под заголовками "Врачи до сих пор скрывали от нас это", "Врачи в шоке. Болезнь, которую они считают неизлечимой, исчезла за 3 дня" и так далее в подобном духе. Имейте в виду, что рекламируемые таким образом "лекарства" в лучшем случае являются биологически активными добавками к пище, действие которых не изучено полностью, и они не признаны лекарственным средством ни в одной стране", - сказал он.

Исламзаде отметил, что наиболее разрекламированные препараты обычно связаны с лечением воспаления предстательной железы, кожных болезней или заболеваний суставов.

(Автор: Текст: Жаля Гасымова)