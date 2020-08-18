Из органов юстиции в Азербайджане уволено 25 человек
БАКУ /Trend/ - За нарушения и серьезные недостатки, допущенные в работе в последнее время, к дисциплинарной ответственности привлечены 400 сотрудников органов юстиции, в том числе 40 сотрудников службы исполнения наказаний, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство юстиции.
В министерстве отметили, что из этого числа 25 человек были уволены из органов юстиции, а 12 - освобождены с ответственной должности. Материалы о пятерых лицах даже отправлены на расследование. За нарушение требований особого карантинного режима наказаны 16 работников юстиции.
Также за первую половину этого года в органы юстиции было принято более 80 молодых людей, а также произведена ротация 70 сотрудников.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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