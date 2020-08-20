Ученые-азербайджанцы, проживающие за рубежом, проведут в UNEC тренинги в связи с дистанционным обучением (ФОТО)

При организационной поддержке UNEC в целях повышения знаний и способностей преподавателей в сфере дистанционного обучения состоятся онлайн-тренинги.

Тренинги, посвященные теме «Организация обучения и методическое обеспечение в дистанционном образовании», будут организованы 31 августа - 4 сентября 2020 года. Тренинги будут проведены учеными-азербайджанцами, работающими в университетах Северной Дакоты, Канзаса, Джорджа Вашингтона, Клемсона, Радфорда США и университете Швейцарии Лугано, а также профессорами университета Турции Анадолу, имеющими большой опыт в сфере дистанционного образования. Презентации инструкторов на четырех языках (азербайджанский, русский, английский, турецкий) будут переведены и отправлены на адреса электронной почты участников.

В тренингах примут участие 10 докладчиков, которые выступят по следующим темам: «Дистанционное обучение: сходства и различия с традиционным обучением», «Информационно-ресурсное обеспечение дистанционного обучения: электронные ресурсы и услуги онлайн», «Интерактивное обеспечение в дистанционном обучении (методы организации и проведения лекционных занятий)», «Правила выполнения самостоятельных работ в дистанционном обучении», «Учебные методы в дистанционном обучении, повышающие мотивацию студента», «Эффективное внеаудиторное общение со студентами в дистанционном обучении (программа Google Classroom)», «Организация семинарских занятий с использованием современных методов и методы оценки».

В конце 4-дневного тренинга участникам будут вручены сертификаты.

Тренинги проводятся на бесплатной основе и, наряду с преподавателями UNEC, в них могут принять участие профессора и преподаватели других высших учебных заведений, пройдя регистрацию qeydiyyat.