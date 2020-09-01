Кёнуль Нуруллаева: Призыв Президента Ильхама Алиева должен повысить чувство ответственности у каждого гражданина

БАКУ /Trend/ - Сдача в эксплуатацию больниц модульного типа в стране играет важную роль в охвате необходимыми медицинскими услугами больных коронавирусом. В настоящее время в Азербайджане функционирует 46 клиник для лечения больных COVID. Сданный в эксплуатацию новый госпиталь модульного типа Медицинского центра МЧС расширяет существующие возможности для проведения на высоком уровне лечения больных коронавирусом. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан проводит очень успешную деятельность в борьбе с COVID-19, своевременно и на высоком уровне осуществляются необходимые мероприятия, принимаются соответствующие решения.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Кёнуль Нуруллаева.

Депутат отметила, что своевременный и комплексный подход позволил контролировать ситуацию: «Действительно, если бы своевременно не было принято превентивных мер, то ситуация могла полностью выйти бы из-под контроля. Наблюдая за ситуацией в различных странах мира мы воочию видим риски в динамике распространения вируса. Некоторые страны были вынуждены вновь ввести карантин. Специалисты прогнозируют, что эта ситуация сохранится вплоть до разработки вакцины. Между прочим, Азербайджан ведет переговоры с несколькими компаниями по поставке в страну вакцины от COVID. Об этом на открытии нового госпиталя сказал глава государства. Азербайджан намеревается быть одной из первых стран, которая приобретет вакцину. Это дает все основания говорить о том, что здоровье и безопасность людей является основным приоритетом для нашего государства. Все, осуществляемые им меры, в первую очередь направлены на защиту здоровья граждан. Отрадно, что в настоящее время в стране наблюдается снижение в динамике заражения вирусом. Необходимо сохранить эту положительную тенденцию, и в этом плане на каждого гражданина ложится ответственность. По словам главы государства, перед законом все равны. Никто не может быть выше закона, ни кому не делаются и не будут делаться никакие уступки. В Азербайджане одним из основных принципов являются равенство, справедливость и верховенство закона. Президент Азербайджана еще раз призвал всех граждан к ответственности. Этот призыв должен найти отклик в сердце каждого гражданина, поддержка решительных и взвешенных шагов государства должна быть продолжена».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)