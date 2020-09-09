Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 14 частных домов, построенных в Лянкяранском районе, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

В церемонии предоставления домов приняли участие председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве Вугар Бехбудов и заместитель главы ИВ Лянкяранского района Халид Рагимов.

По поручению главы государства в 2020 году семьям шехидов и инвалидам войны планируется предоставить рекордное количество - минимум 1500 квартир и частных домов. Из них уже предоставлено 568 квартир и частных домов (554 квартиры и14 частных домов), включая частные дома, предоставленные в Лянкяранском районе, остальные квартиры и частные дома будут предоставлены до конца этого года.

Бехбудов напомнил, что в целом за прошедший период семьям шехидов и лицам с инвалидностью было предоставлено 8 156 квартир и частных домов. Он также напомнил, что лицам этих категорий в 2018 году было предоставлено 265, а в 2019 году – 600 автомобилей.

По его словам, в 2020 году им планируется предоставить 400 автомобилей, 150 из которых уже переданы этим лицам, до настоящего времени инвалиды войны и приравненные к ним лица обеспечены 6 900 автомобилями.

Члены семей шехидов и инвалиды Карабахской войны выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокую заботу, проявляемую по усилению их социальной защиты, и обеспечению новыми частными домами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)