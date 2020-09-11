Бренд UNEC признан в России
Бренд UNEC, превратившийся своими предлагаемыми учебными программами в мировую марку, продолжает укреплять свои позиции в мировом образовательном пространстве.
Так, бренд UNEC Азербайджанского государственного экономического университета признан Федеральной службой по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) России, одним из крупнейших государств мира.
UNEC, который день за днем расширяет круг своей деятельности, ранее прошел регистрацию в Литве, Латвии, Польше, Словакии, Венгрии, Хорватии, Турции и Эстонии.
Ожидается, что бренд UNEC, признанный уже в девяти странах, будет защищен и в других зарубежных странах.
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