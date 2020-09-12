В Азербайджане остается в силе ряд ограничений карантинного режима - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В связи с сохранением режима особого карантина в Азербайджане до 30 сентября ряд следующих ограничений остается в силе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб Кабмина:

- въезд-выезд на территорию страны наземным и воздушным транспортом, за исключением грузоперевозок;

- пассажироперевозки наземным и воздушным транспортом между городами и районами страны;

- групповой или индивидуальный прием граждан в государственных органах (структурах), исключая Центры «Службы "ASAN" и "DOST;

- организация и проведение религиозных ритуальных услуг, а также похоронных церемоний в залах, палатках и других закрытых помещениях;

- проведение всех массовых мероприятий, в том числе, культурно-спортивных, исключая спортивные соревнования на открытом воздухе без участия зрителей;

- услуги по организации мероприятий, в том числе, организация дней рождения, свадеб, обручения и подобных мероприятий на дому у клиента или в других местах;

- собираться в общественных местах, в том числе, на улицах, бульварах, парках и в других местах в группы более 10 человек (исключая близких родственников, то есть - отец, мать, дедушка, бабушка, дети, братья, сестры);

- работа учреждений отдыха и развлечений, в том числе детских (включая находящиеся на территории бульваров и парков);

-работа кинотеатров, театров и спортзалов и других культурных объектов, исключая музеи и выставочные залы;

- работа развлекательных центров, кинотеатров и объектов общепита при крупных торговых центрах;

- использование кальяна в объектах общепита;

- посещение родственниками больного, находящегося на лечении в медицинском учреждении;

- спортивные и оздоровительно-восстановительные услуги, исключая медицинские услуги в этой сфере.

- массаж и банные услуги.

(Текст: Кямаля Сеидова.)