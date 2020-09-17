Определение степени инвалидности в Азербайджане проводится в режиме онлайн

БАКУ /Trend/ - Решением Кабинета министров Азербайджана определение степени инвалидности проводится без участия лица, в режиме онлайн.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала заместитель председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Матанат Мамедова.

По ее словам, на основании направления (Форма 88) гражданин должен обратиться в медицинское учреждение по месту жительства и предоставить документы, в которых отражен ход всего лечения в стационаре. После оформления направления, оно вводится в подсистему инвалидности министерства. Здесь все данные направляются для оценки в Государственную медико-социальную экспертизу. Затем гражданину посредством СМС-уведомления отправляется информация о назначении степени инвалидности.

Мамедова отметила, что больным почечной недостаточностью назначается инвалидность в соответствии со стадией почечной недостаточности.

По ее словам, если у человека пятая стадия почечной недостаточности, то ему может быть назначена первая группа инвалидности.

Мамедова добавила, что людям с плохим зрением также может быть назначена степень инвалидности.

"Для этого в большинстве случаев следует проверять остроту зрения в Национальном офтальмологическом центре", - сказала Матанат Мамедова.

Она подчеркнула, что согласно нынешнему законодательству инвалидность первой группы назначается бессрочно, второй и третьей группы - сроком на пять лет.

"Однако, у лиц, которым назначена II и III группы инвалидности, могут быть необратимые изменения в организме. В таком случае им может быть назначена бессрочная инвалидность", - подчеркнула Мамедова.

Она отметила, что хотя для лиц, страдающих легкой формой аутизма, назначение инвалидности не предусматривается, в тяжелых случаях это возможно.

"Инвалидность назначается и страдающим от талассемии. Однако, Агентство не несет ответственности за направление для назначения инвалидности. При неправильном (недостаточном) составлении направления Агентство может отказать в назначении инвалидности", - добавила Мамедова.

Она сказала, что лицу, который обращается для назначения инвалидности, в трех случаях дается отказ.

"Если диагноз, указанный в направлении не соответствует инвалидности, обратившемуся дается отрицательный ответ. Порой диагноз не обосновывается клиническими исследованиями, направление составляется поверхностно. И в таких случаях Агентство не назначает инвалидность. В-третьих, порой из данных обследований и лечения становится ясно, что потенциал выздоровления не исчерпан, то есть больной все еще может быть вылечен. И в таких случаях инвалидность не назначается", - сказала Матанат Мамедова.

Она добавила, что в Азербайджане аннулировано свыше 7000 тысяч сфальсифицированных назначений инвалидности.

"По причине того, что информация о 923 больных, нуждающихся в диализе, не была обнаружена в базе данных по диализу министерства здравоохранения, эти инвалидности были отменены. Также, ввиду отсутствия данных в реестре Национального центра офтальмологии обследования для назначения инвалидности 330 лицам были признаны недействительными", - подытожила Матанат Мамедова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)