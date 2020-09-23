В Азербайджане начинается конкурс по приему на работу педагогов профобразования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 23 сентября начнется конкурс по набору преподавателей профессионального образования на 2020-2021 учебный год.

Как сообщили Trend в министерстве образования, конкурс проводится на вакансии учителя-предметника, учителя по специальности и мастера производственного обучения.

Заявки на участие в конкурсе принимаются через портал электронных заявок ishegebul.vet.edu.az.

Портал предназначен для подачи заявок на вакансии в электронном виде, загрузки соответствующих документов, а также для уведомления о приглашении на конкурс. Период электронной подачи заявок продлится до 1 октября.

Кандидаты, соответствующие следующим требованиям, имеют возможность подать заявки на указанные вакансии:

- учитель-предметник - лица, окончившие средние и высшие учебные заведения по педагогическим специальностям, получившие государственный диплом, получившие диплом за рубежом, который признан документом о высшем образовании;

- учитель по специальности (преподает в основном теоретические модули и предметы по различным специальностям) - лица, окончившие средние специальности и высшие учебные заведения по соответствующим специальностям, получившие государственный диплом, получившие диплом за рубежом, который признан документом о высшем образовании;

- мастер производственного обучения (преподавание практических занятий) - лица, окончившие средние и высшие учебные заведения по соответствующим специальностям, получившие государственный диплом, получившие диплом за рубежом, который признан документом о высшем образовании, а также имеющие общее среднее образование и не менее трех лет опыта работы в соответствующей сфере.

Следующий этап конкурса запланирован на 7-17 октября.

Следует отметить, что результаты экзамена по приему на работу учителей и диагностический балл кандидата по соответствующим вакансиям будут приняты во внимание в процессе отбора. В ходе собеседования кандидату будут заданы соответствующие вопросы, чтобы определить его / ее знания в области специализации, педагогики и методологии, а также его / ее личные качества. Кандидатам, успешно прошедшим собеседование, будет предоставлена ​​вакансия. В рамках конкурса по набору учителей в учреждениях профессионального образования выделено 257 вакансий.

(Текст: Жаля Гасымова. Редактор: Ровшан Гусейнов)