Лица, распространяющие секретную информацию с линии фронта будут привлекаться к ответственности

БАКУ /Trend/ - 27 сентября Вооруженные силы Армении вновь нарушили нормы международного права и обстреляли населенные пункты и военные позиции Азербайджана из различных видов оружия. В целях предотвращения этих атак, азербайджанская армия начала контрнаступление.

Как сообщили Trend в МВД Азербайджана, по последним данным, имели место случаи распространения некоторыми лицами, особенно пользователями социальных сетей и других цифровых платформ, данных о ситуации в прифронтовой зоне, размещении войск, военной техники и ее передвижении, боеприпасах, а также других данных, угрожающих государственной безопасности.

"Информируем население, что в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О государственной тайне» от 7 сентября 2004 года и распоряжением Президента Азербайджанской Республики «О некоторых мерах безопасности на линии соприкосновения Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и вооруженных сил Армении» от 24 сентября 2014 года предусматривается соответствующая ответственность за распространение запрещенной законом информации.

В соответствии с требованиями законодательства будут приняты соответствующие меры в отношении лиц, распространяющих фото, аудио-видео материалы и другие данные о Вооруженных силах Азербайджана, военных объектах, их назначении, стратегическом, оперативном и мобилизационном развертывании вооруженных формирований, организационной структуре воинских частей и личном составе.

В то время, когда наша армия ведет успешные военные действия, наносит сокрушительные удары противнику и освобождает наши территории от оккупации, мы призываем всех осознать гражданскую ответственность, быть бдительными и воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб государственной безопасности Азербайджана и условиям боевых действий на фронте", - отметили в МВД.