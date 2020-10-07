В Оперативном штабе при Кабмине обсудили дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова седьмого октября состоялось расширенное совещание Оперативного штаба при Кабинете Министров, посвященное усилению борьбы с пандемией и мерам, направленным на более строгое соблюдение карантинного режима.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Кабмина, в ходе совещания были обсуждены борьба с коронавирусом в стране и предстоящие меры в этом направлении.

Али Асадов отметил, что нужно усилить контроль над соблюдением карантинного режима для того, чтобы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с коронавирусом и направить все ресурсы на фронт.

Премьер-министр сообщил, что следует более строго контролировать соблюдение правил, в частности на рабочих местах, в общественном транспорте, торговых центрах и учебных заведениях.

Участники совещания отметили, что усилят меры для более строгого соблюдения требований карантинного режима.

В ходе мероприятия всем структурам были даны соответствующие указания по усилению борьбы с коронавирусом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)