Большинство церквей, называемых "армянскими", относятся к азербайджанской культуре - архитектор

БАКУ /Trend/ - Большинство церквей, называемых "армянскими", относятся к азербайджанской культуре, их стиль характерен культуре кыпчаков (половцы).

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал автор проекта реконструкции церкви "Газанчылар" в Шуше, начатой в 1980-х годах, Фахреддин Миралаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, церковь "Газанчылар" в Шуше тоже не имеет никакого отношения к армянской культуре: "Во время реконструкции церкви "Газанчылар", находящейся на окраине Шуши, под церковью был обнаружен памятник зардуштизма. Церковь была построена на нём в 1868 году. Между православием и григорианством существует большая разница, и церковь "Газанчылар" построена не в армянском, а в русском стиле. В церкви удлиненные окна, что характерно для русских церквей. В армянских церквях окна бывают небольшими».



(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)