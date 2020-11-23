На освобожденных территориях высажено до 2000 деревьев, акции продолжатся в Губадлы и Джабраиле - замминистра экологии(Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Физулинского, Зангиланского и Агдамского районов было посажено до 2000 различных пород деревьев, в основном восточных чинаров, посеяно более 100 кг семян дуба и других деревьев лесных пород.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, следующие акции по посадке деревьев планируются на днях в Губадлы и Джабраиле.

Замминистра добавил, что по мере разминирования территорий подобные акции поэтапно будут осуществляться по всему Карабахскому региону: "На освобожденных территориях сотрудники министерства экологии и природных ресурсов продолжают работы по восстановлению экологического баланса. Каждый старается внести свой вклад в восстановление зеленых массивов, уничтоженных Арменией в Карабахском регионе. Начиная с 11 ноября на освобожденных и безопасных территориях, расчищенных от мин, в соответствии с рельефом и климатом высаживаются саженцы различных пород деревьев, в основном восточные чинары, сажаются семена дуба и других деревьев лесных пород, осуществляются меры по восстановлению лесного покрытия и озеленению".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)