На английском языке название "Нагорный Карабах" будет писаться иначе

БАКУ / Trend/ - Под воздействием русского языка название "Нагорный Карабах" пишется на английском как "Nagorno-Karabakh", но написание этого слова в таком варианте неправильно, сказал в среду Trend замдиректора Института языкознания АН Азербайджана Баба Магеррамли.

Магеррамли добавил, что в соответствии с "Правилами национальной транслитерации на русский и английский языки географических названий на азербайджанском языке", представленными в Кабмин на утверждение, предлагается, чтобы название "Нагорный Карабах" на английском писалось как "Daghlig Garabagh", а слово "Юхары Карабах" писалось не как "Upper Garabagh", а как "Yukhari Garabagh".

Названия топонимов должны быть сохранены, поэтому правильнее будет написание топонима "Нагорный Карабах" в предложенной форме.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)