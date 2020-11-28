В Азербайджане разработан новый план действий в связи с семьями шехидов и инвалидами войны

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджане обеспечит охват семей шехидов, погибших в Отечественной войне, инвалидов и других участников боевых действий широким спектром мер социальной поддержки.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, в рамках этих мер также будут расширены возможности их занятости. Для этого разработан План действий.

План также охватывает жителей освобожденных территорий, районов, находящихся близко к зоне боевых действий, и предусматривает следующее:

- внеочередное привлечение семей шехидов, инвалидов войны и участников боевых действий к программе самозанятости в кратчайшие сроки, создание ими малого бизнеса путем обеспечения товарами, материалами и оборудованием в сфере производства, услуг и сельского хозяйства;

- увеличение квоты для участников программы самозанятости в районах, близких к зоне боевых действий, расширение предоставления товаров, материалов и оборудования в рамках программы

- оказание в рамках программы самозанятости поддержки гражданам, малому бизнесу и домашнему хозяйству которых был нанесен ущерб в результате обстрелов с армянской стороны;

- внеочередное привлечение семей шехидов, инвалидов войны и участников к программе софинансирования заработной платы на социальных рабочих местах, увеличение квоты в рамках программы в районах, близких к зоне боевых действий;

- помимо квоты, предусмотренной для уязвимых групп, подготовка для работодателей, которые создают рабочие места для членов семей шехидов и инвалидов войны, проекта 100-процентного финансирования зарплат по этим рабочим местам, а также другие меры.

(Текст: Турал Гараджаев)