Пластиковая посуда увеличивает риск нарушения поведения детей – АПБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Исследования доказали, что химическое вещество BPA, используемое в изготовлении пластика, проникает через поликарбонатные емкости для напитков в человеческий организм, поэтому необходимо быть внимательным при использовании пластиковой посуды для воды, выпускаемой для детей. Использование такой посуды создает риск нарушения поведения у новорожденных и детей младшего возраста.

Об этом в среду в ответ на запрос Trend сказали в Агентстве пищевой безопасности.

В Агентстве отметили, что широкое распространение этой посуды связано с легкостью использования и низкой ценой. Сырьем для пластика в основном служит нефть, газ и уголь, в процессе производства используются и другие компоненты, которые делают продукцию эластичной и устойчивой, что в то же время создает некоторую угрозу для здоровья человека, поскольку они переходят в пищу при соприкосновении с ней, и чем выше температура, тем больше ускоряется влияние токсических веществ. Поэтому хранить горячую и жирную пищу в пластиковой посуде не рекомендуется. Горячие напитки (70-90 градусов) под влиянием тепла разделяются на мономеры в составе пластика, что создает опасность для здоровья.

В Агентстве также добавили, что цветные полиэтиленовые пакеты, как и пластиковая посуда, тоже считается вредной, в особенности, черные полиэтиленовые пакеты, которые производятся из отходов. Непосредственное соприкосновение овощей и фруктов с пакетом очень рискованно для человеческого здоровья, поэтому их не рекомендуется использовать для продовольственных товаров. Они создают большую угрозу для окружающей среду и экосистемы, распространяя химические вещества, и смешиваясь с почвой и водой.

«Поэтому еду необходимо хранить в стеклянной и фаянсовой посуде, и покрывать еду в холодильнике не стретч-пленкой, а крышкой. Также не рекомендуется покупать овощи и фрукты в полиэтиленовых пакетах, класть эти пакеты в холодильник и накрывать еду, готовящуюся в духовке, алюминиевой фольгой. Покупайте воду в стеклянной посуде, приобретая продовольственные продукты, необходимо отдавать предпочтение стеклянной, фаянсовой, деревянной посуде, либо класть их в бумажные пакеты».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)