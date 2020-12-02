Директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов обратился к генеральному секретарю ЮНЕСКО Одри Азуле

Общество 2 декабря 2020 15:27 (UTC+04:00)
Директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов обратился к генеральному секретарю ЮНЕСКО Одри Азуле

Директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов обратился к генеральному секретарю ЮНЕСКО Одри Азуле.

В обращении говорится:

"Уважаемая госпожа Азуле!

Рад обратиться, выразив Вам своё почтение и уважение.

Совсем недавно в некоторых СМИ было распространено обращение группы известных французских деятелей культуры. Грубо исказив историю, они поддержали армянский сепаратизм в Карабахе, признанном всем миром исторической территорией Азербайджана.

Считаю необходимым заметить, что делать подобные заявления об истории, которая не изучена ими досконально, и ситуации, в которой никто из них объективно не разобрался - занятие, недостойное деятеля культуры.

На мой взгляд, необходимыми критериями подхода к таким серьезным событиям должны быть непредвзятость, объективный анализ исторической ситуации, и, конечно же, юридически чёткое соблюдение международного права.

Позволю себе напомнить некоторые неопровержимые исторические факты: в 1805 году был заключен Кюрекчайский договор, где нет ни слова об армянском населении, и по итогам которого Карабахское ханство перешло под юрисдикцию Российской империи. Также и Гюлистанский, и Туркменчайский договоры, заключенные через несколько лет, в том числе множество исторических документов, написанных не азербайджанцами, а представителями других государств.

В 1978 году, во времена СССР, в честь 150-летия своего переселения в Карабах армяне добровольно воздвигли себе памятник, но в 1988 году, во время первой Карабахской войны, сами же его и уничтожили как немое свидетельство периода, в течение которого они расселились в этом азербайджанском регионе. Все эти сведения находятся в открытом доступе в интернете.

Карабах всегда был, есть и будет древней азербайджанской землёй!

Карабах – признанная колыбель азербайджанской культуры, родина основателя профессиональной музыкальной школы Азербайджана Узеира Гаджибекова, знаменитого поэта Молла Панаха Вагифа, выдающихся исполнителей известной на весь мир карабахской школы мугама.

Карабах - это школа ковроткачества, родина многих азербайджанских композиторов, музыкантов, писателей и учёных.

Сердце Карабаха – Шуша - уникальный город, родной для каждого азербайджанца, родина знаменитых ханенде Джаббара Гарьягды, Сеида Шушинского, Хана Шушинского, - кстати, потомка основателя и первого правителя Шуши Панах Али-хана. Шуша также является родиной создателя современного тара Садыхджана.

В Шуше родился и мой прапрадед, известный историк Мирза Адигезал бек, написавший в 1828 году знаменитый трактат «Карабах-наме», посвященный истории Карабаха, в котором также не содержится никакой информации об армянах.

Именно поэтому то, что произошло в результате нашествия армянских оккупантов на эту землю, для всех нас, азербайджанцев, отзывается болью в сердце. В течение 30 лет оккупации систематически искажалась, стиралась и присваивалась история Карабахского региона Азербайджана, уничтожалась культура и архитектура древнего азербайджанского народа.

Совсем недавно, во время второй Карабахской войны, в результате массированных армянских бомбардировок городов, находившихся достаточно далеко от арены военных действий, погибло около 100 ни в чём не повинных мирных жителей Гянджи, Барды, в том числе стариков, женщин и детей. По причине тотального разрушения город Агдам, фактически стертый с лица земли, назван кавказской "Хиросимой", а руины города Тертер – азербайджанским "Сталинградом".

Около 30 лет назад миллион наших сограждан, став беженцами на собственной земле, был изгнан армянскими оккупантами из своих домов. Почему же эти факты, не вмещающиеся ни в какие рамки человечности, не отмечают в своём обращении уважаемые деятели культуры?

В 1992 году армянскими оккупантами был совершен геноцид против мирных жителей азербайджанского города Ходжалы, но никто из деятелей культуры демократической страны не поднял своего голоса и не осудил экспансию Армении! Благодаря международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, парламентами многих стран и международными организациями геноцид в Ходжалы был решительно осуждён и признан преступлением против человечества.

Все эти годы в Азербайджане жили и продолжают жить около тридцати тысяч армян. Армянская церковь в центре Баку отреставрирована государством, в ее библиотеке хранятся 5000 армянских рукописей и книг!!!

Не это ли служит очевидным свидетельством уникальной толерантности и гуманизма нашего народа и государства?!

За время длительной оккупации в результате политики агрессорского режима Армении, наряду с жилыми домами, были уничтожены сотни объектов культуры - 927 библиотек с книжным фондом в 4,6 миллиона книг, 808 домов культуры, клубов и дворцов культуры, 85 художественных и музыкальных школ, 22 музея, 4 картинные галереи, 4 театра, 2 концертных салона, 8 парков для развлечений и отдыха, более 2000 исторических и культурных памятников, включая дом-музей поэтессы, Ханской дочери Хуршидбану Натаван, который во время путешествия на Кавказ посетил Александр Дюма-отец. Во время встречи поэтесса преподнесла ему в дар свои ручные работы, а французский писатель подарил ей в знак уважения шахматы с изящными фигурами, находящиеся сегодня в Музее литературы.

Разрушение уникальных исторических памятников, имеющих особое значение, расценивается как угроза мировому культурному наследию. Вместо осуждения и возмущения этими преступлениями, которые продолжались все три десятилетия оккупации территорий Азербайджана армянскими вооруженными силами, с подачи армянских лоббистов делаются абсурдные обращения, свидетельствующие о незнании сути конфликта и открытой поддержке агрессора. Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН №822, 853, 874, 884, они должны были покинуть азербайджанские земли еще 30 лет назад! Никто не задал вопроса о том, что делали армянские войска на территории другого государства, почему был изгнан со своих исторических мест проживания миллион азербайджанцев, где и как они живут уже 30 лет?!

Уничтожение культурного наследия в Карабахе - трагедия не локального значения, а позор для международного сообщества, хранившего молчание в ответ на все преступления и территориальные притязания Армении.

Как известно, в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены азербайджанский мугам, азербайджанские инструменты тар и кяманча, ашугское искусство, праздник Новруз, ковроткачество, искусство кялагаи, приготовление и подача лаваша, и многие другие образцы национальной культуры Азербайджана.

Многосторонняя благотворительная деятельность нашего государства в лице Фонда Гейдара Алиева, направленная на сохранение и восстановление религиозных святынь не только в нашей стране, но и во Франции, Италии, Ватикане, России, Пакистане и других странах, широко известна всему миру.

В знак глубокого уважения и благодарности Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева награждена правительственными наградами этих стран за многолетнюю и плодотворную работу в этом направлении. Благодаря её благородным инициативам отреставрированы и возвращены миру церкви и музеи во многих регионах Франции, Италии, римские катакомбы в Ватикане, памятник Святому князю Владимиру в Астрахани, а также сделано множество других добрых, гуманных и оставшихся в истории дел.

Автор этих строк, являясь лауреатом международных конкурсов, выпускником Бакинской Музыкальной Академии, Высшей Академии музыки в Париже и Московской Государственной консерватории им.П.И.Чайковского, был победителем международного конкурса имени Ф.Пуленка, дважды удостоившись государственной стипендии правительства Франции, медали Сената и Ордена искусств и литературы. Будучи профессором Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли, осуществляя широкую концертную деятельность, выступал во многих странах, в том числе и в лучших концертных залах Парижа (Pleyel, Cortot, Theatre des Chams-Elisee и т.д.), Хиросимы (Япония) и на открытии Дней Французского кинематографа в Кабуле (Афганистан), где наряду с исполнением классической азербайджанской музыки, с удовольствием представлял и произведения великих французских композиторов Равеля, Дебюсси и Пуленка.

Все эти и многие другие факты толерантности, демократичности и мультикультурализма, получившие широкое распространение в международной прессе, почему-то не были приняты к сведению лицами, взявшими за основу ложную информацию армянской стороны, и подписавшими абсурдное обращение с не соответствующими истине утверждениями.

Хотел бы ещё раз напомнить, что сегодняшний Азербайджан - это многонациональное и многоконфессиональное государство, живущее по законам мультикультурализма. Защита христианского, мусульманского, еврейского и мирового культурного наследия является одним из приоритетов государственной политики светского Азербайджана.

В заключение хотелось бы надеяться, что перечисленные факты будут полезны в выработке справедливой позиции, основанной на реалиях и международном праве.

Не сомневаюсь, что уважаемые деятели культуры и искусства будут радовать нас своими прекрасными, как и раньше, творческими достижениями, оставаясь в истории и в памяти благодарных зрителей создаваемыми ими светлыми образами, а не сомнительными подписями под предвзятыми обращениями и заявлениями, оскорбляющими своей несправедливостью святые чувства целого народа.

С уважением,

Мурад Гусейнов,

народный артист Азербайджана, директор Международного центра мугама, лауреат международных конкурсов, кавалер государственных наград Франции и Венгрии, профессор".

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