В Азербайджане выявлено еще 3 942 случая заражения коронавирусом, 2 265 человек вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 3 942 случая заражения коронавирусом (COVID-19), 2 265 человек вылечились, 37 человек скончались.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала член Рабочей группы по вопросам инфекционных болезней TƏBİB Назрин Мустафаева, сообщает в среду Trend.

По ее словам, до сегодняшнего дня установлен факт заражения коронавирусом (COVID-19) 129 544 человек, из них вылечились 79 162 человека, всего скончались 1470 человек: «В Азербайджане 49dZFkcrKdk7XegyMd3kp4MGQoLFeMWM6Lion2T3q3h6DScBViFrXXuZoxkHq1TB1mGufMoGzfXd7jJ7ocgpJGxdEiGirjG 609 тестов".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)