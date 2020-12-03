В Азербайджане утверждены формы электронных свидетельств о рождении и смерти

Общество 3 декабря 2020 11:44 (UTC+04:00)
В Азербайджане утверждены формы электронных свидетельств о рождении и смерти

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены формы электронных свидетельств о рождении и смерти.

Как сообщает Trend, Кабинет министров внес соответствующие изменения в закон "Об утверждении некоторых нормативных правовых актов, связанных с применением Семейного кодекса Азербайджанской Республики".

С формами электронных свидетельств о рождении и смерти можно ознакомиться по ссылке.

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