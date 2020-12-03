В Азербайджане зафиксировано 4189 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 2072 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки зафиксировано 4189 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 2072, скончались 40 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены 133 733 случая заражения коронавирусом, из них 81 234 человека вылечились, 1 510 - скончались, число активных больных – 50 989.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 17 609, а в целом - 1 781 218 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)