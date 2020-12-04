При поддержке Фонда Гейдара Алиева подготовлена музыкальная композиция "Əbədi zirvə", посвященная шехидам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подготовлена музыкальная композиция "Əbədi zirvə" (Вечная вершина), посвященная светлой памяти шехидов, павших в Отечественной войне во имя территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, композицию исполняет заслуженная артистка Айгюн Бейляр, композитором является Турал Мамедли.

Видеоклип музыкальной композиции, подготовленной при поддержке Фонда Гейдара Алиева, в скором времени будет представлен общественности. Съемками клипа занимается Baku Media Center.

Склоняем головы перед памятью шехидов! Мы всегда будем благодарны им, они всегда будут жить в наших сердцах!