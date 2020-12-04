Религиозные деятели Гянджи почтили память шехидов Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В день памяти шехидов Отечественной войны в Азербайджане в Джума-мечети Шах Аббас города Гянджи совершен намаз единства. Прочитаны молитвы за упокоение душ шехидов.

Как сообщает в пятницу Trend, в мероприятии приняли участие уполномоченный представитель Управления мусульман Кавказа по западному региону Таир Аббасов, а также религиозные деятели.

В Русской православной церкви Александра Невского в Гяндже особой службой также была почтена память шехидов Отечественной войны.

Аналогичное мероприятие прошло в Общине евреев Гянджи, за упокоение душ шехидов Отечественной войны были прочитаны молитвы, участники церемонии пожелали раненым скорейшего исцеления.

Отметим, что в Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих.

Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей.

В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 раненых военнослужащих.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)