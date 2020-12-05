Заместитель председателя албано-удинской христианской православной общины назначен проповедником в монастырь "Худаванг"

БАКУ /Trend/ - В монастырь "Худаванг", расположенный в Кельбаджарском районе, назначен проповедник.

Об этом в субботу сказал Trend заместитель председателя албано-удинской христианской православной общины Рафик Данакари, назначенный проповедником в монастырь "Худаванг".

Данакари отметил, что в настоящее время в Азербайджане около 400 албанских церквей, которые планируется посетить: "На освобожденных от оккупации территориях есть албанские церкви, более 300 из них в Карабахском регионе. Планируется посетить все церкви. Армяне уничтожили все историко-религиозные предметы и литературу в церквях и монастырях, находящихся на прежде оккупированных армянами территориях, установили армянские кресты на албанских церквях и монастырях".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)