БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предпринимателям, пострадавшим от пандемии, будет оказана материальная помощь.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, для предотвращения влияния карантина на экономическую активность примерно 600 тысячам нуждающихся лиц будет выплачена единовременная помощь в размере 190 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)