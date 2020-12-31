БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 1 064 случая заражения коронавирусом, 4 127 человек вылечились, скончались 32 человека, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 218 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 184 422 человек вылечились, 2 641 скончались, число активных больных – 31 637.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 10 219 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом. В целом, за прошедший период проведено 2 195 466 тестов.