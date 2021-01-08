В 2020 году в Азербайджане к программе самозанятости привлечены 12 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2020 году к программе самозанятости привлечены 12 тысяч человек.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, это были члены семей шехидов, участники Карабахской войны, лица с инвалидностью, вынужденные переселенцы, члены малообеспеченных, многодетных и получающих адресную социальную помощь семей. Путем обеспечения участников программы активами в виде товаров и материалов в соответствии с бизнес-планами для них были созданы семейные хозяйства.

Проект "Социальные сады", реализуемый Фондом Гейдара Алиева совместно с Общественным объединением "Региональное развитие", является большой поддержкой для расширения программы самозанятости.

В различных регионах страны в рамках данного проекта в 2018 году интенсивные сады были созданы для 125 семей, а в 2019 году - для 250 семей. В 2020 году в рамках проекта также была проделана работа в направлении создания в 11 регионах интенсивных садов еще для 250 малообеспеченных семей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)