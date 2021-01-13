Азербайджан беспошлинно импортирует вакцины, шприцы к ним и необходимые для модернизации НПЗ товары

БАКУ / Trend/ - На нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева осуществляются работы по модернизации, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

В рамках этого проекта с целью оптимизации расходов был осуществлен ряд мер в налоговой и таможенной сферах.

Так, согласно соответствующим постановлениям Кабмина и документов министерства энергетики Азербайджана оборудование и материалы, ввозимые в страну в рамках проектов реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов, освобождены от таможенных пошлин до 31 декабря 2021 года.

Учитывая продолжение работ по модернизации завода и необходимость повышения финансового бремени проекта, этим решением, принятым Кабмином, срок освобождения от таможенных пошлин продлевается еще на 1 год.

Кроме того, с целью устранения возможного влияния пандемии коронавируса на здоровье и жизнь людей с 1 января 2021 года импорт вакцин от коронавируса и шприцев освобождается от пошлины на 2 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)