Результаты мониторингов экзаменационной сессии будут проанализированы - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Результаты мониторингов, проведенных по ходу экзаменационной сессии, будут проанализированы.

Об этом сказал завотделом науки, высшего и среднего специального образования министерства образования Азербайджана Ниджат Мамедли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, если у преподавателей и студентов возникнут беспокоящие их вопросы, то на них будет оперативно отреагировано: "Создание апелляций в связи с экзаменационной сессией в компетенции университетов. Минобразования не вмешивается в образовательный процесс, а просто проводит общую политику".

(Автр: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Седова. Редактор: Наталья Кочнева)