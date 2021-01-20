Корабли морской флотилии ASCO присоединились к поминовению памяти шехидов 20 января (ВИДЕО)

БАУК/Trend/ - Уже 31 год подряд корабли в Бакинской бухте присоединяются к поминовению в знак уважения к памяти шехидов 20 января.

Как сообщили Trend в ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) все корабли морской флотилии ASCO в момент поминовения начали подавать гудки.

Кроме того, сотрудники судоремонтного завода "Биби-Эйбат" почтили память жертв трагедии 20 января.

"Они возложили гвоздики перед памятником, воздвигнутым на территории завода в память о героических сынах Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана", – говорится в сообщении ASCO.

Редактор: Надир Насиров