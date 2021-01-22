Назначен замначальника и укомплектован состав станции "8 Ноября" Бакинского метрополитена
Общество 22 января 2021 15:50 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Назначен заместитель начальника станции Бакинского метрополитена "8 Ноября".
Как сообщает в пятницу Trend, соответствующий приказ подписал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Заур Гусейнов. Согласно приказу, Кямал Талыбзаде назначен заместителем начальника станции "8 Ноября".
Другим приказом главы ЗАО утвержден полный служебный состав станции.
Напомним, что ранее Юсиф Шабанов был назначен начальником станции "8 Ноября".
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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