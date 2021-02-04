В Азербайджане по ОМС в 2020 г. были прооперированы 68 детей с заболеваниями сердца - Заур Алиев

БАКУ /Trend/ - В прошлом году на территориях Азербайджана, где введено обязательное медицинское страхование (ОМС), были прооперированы 68 детей с заболеваниями сердца.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции по итогам 2020 года сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в прошлом году больше всего обращений было связано с заболеваниями, связанными с нарушением кровоообращения, дыхания, заболеваниями эндокринной системы, нарушением питания, мочеполовыми болезнями.

В 2020 г. на территориях, где введено ОМС, было проведено 35 287 хирургических операций. В прошлом году много обращений было по Шеки-Загатальскому региону.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)