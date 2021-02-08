В регионах Азербайджана частично возобновлены занятия в V-IX классах школ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня частично возобновлен очный учебный процесс в V-IX классах школ городов и районов Азербайджана, за исключением Баку, Сумгайыта и Абшерона, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

В школах, где есть возможность соблюдать социальную дистанцию между учащимися на расстоянии минимум полтора метра, занятия проходят пять раз в неделю, в остальных школах - трижды в неделю.

Предлагаем вниманию фотокадры из школ Гянджи, Губы, Исмаиллы, Агстафы, Дашкесана, Шеки, Агдама и Физули.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)