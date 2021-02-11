Антитела к коронавирусу после вакцины формируются не сразу – азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - В организме после вакцины от COVID-19 не сразу формируются антитела, поэтому через три недели после получения первой дозы вакцины рекомендуется ввести вторую, сказал в четверг Trend врач-инфекционист Фаррух Садиров.

По его словам, после введения второй дозы вакцины достаточное количество антител в организме формируется через месяц: «Поэтому не нужно через 10 дней после получения первой дозы вакцины проверять наличие антител в крови».

При этом специалист отметил, что в крови переболевших коронавирусом может быть разное количество антител: "Высокий показатель не означает лучшую защиту от болезни. Поэтому рекомендуется вакцинироваться и переболевшим коронавирусом, в особенности если после выздоровления прошло уже три месяца и дома есть люди, относящиеся к группе риска".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)