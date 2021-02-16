Экспертное заседание «Азербайджан - Россия: региональный фактор в стратегии партнерства»

БАКУ /Trend/ - Широкий спектр вопросов, актуализированных в повестке взаимоотношений России и Азербайджана с учетом влияния глобальных и локальных факторов, обсудят участники экспертного заседания «Азербайджан - Россия: региональный фактор в стратегии партнерства», которое состоится 17 февраля в режиме видеоконференции на коммуникационной платформе Zoom.

В работе диалоговой площадки, организованной российским Политологическим центром «Север – Юг» и Экспертной платформой Baku Network, примут участие ведущие эксперты (политологи, экономисты) Азербайджана, а также российские эксперты, специализирующиеся на проблематике Кавказского региона: Гюльнара МАМЕДЗАДЕ, директор Baku Network (модератор); Расим МУСАБЕКОВ, депутат Милли Меджлиса Азербайджана; Арзу НАГИЕВ, депутат Милли Меджлиса Азербайджана; Фархад МАМЕДОВ, политолог, эксперт Валдайского клуба; Фархад ИБРАГИМОВ, политолог, эксперт Валдайского клуба; Эльшад МАМЕДОВ, замдиректора Русской экономической школы, профессор АзЭУ; Эмин АЛИЕВ, главный редактор информационного портала «Day.az»; Ильгар ВЕЛИЗАДЕ, политолог, руководитель политологического клуба «Южный Кавказ»; Константин ТАСИЦ, ведущий научный сотрудник Центра исследований стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований; Василий КОЛТАШОВ, директор Института нового общества; Станислав ПРИТЧИН, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН; Михаил НЕЙЖМАКОВ, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций и др.

Несмотря на эффекты, связанные с распространением в мире пандемии COVID-19, взаимодействие между Россией и Азербайджаном в 2020 году по всем направлениям развивалось достаточно динамично. Однако в конце минувшего года на Южном Кавказе актуализировались новые тренды и вызовы, способные повлиять как на развитие отдельных государств, так и на развитие региона в целом. Участники дискуссии поделятся мнениями о вероятности и степени влияния этого фактора на динамику российско-азербайджанского сотрудничества, рассмотрят возможности углубления экономической интеграции как базового условия стабильного развития региона.

Вопросы повестки дня:

- Стратегическое партнерство России и Азербайджана – краеугольный камень региональной безопасности и сотрудничества на Южном Кавказе;

- Перспективы развития отношений России и Азербайджана в контексте актуальных геополитических и региональных трендов;

- Роль парламентской дипломатии в укреплении регионального сотрудничества;

- Перспективы реализации транспортных и инвестиционных проектов в регионе в сфере азербайджано-российского сотрудничества;

- Экономическое взаимодействие – фактор преодоления противоречий и ликвидации последствий пандемии COVID-19 в государствах региона.