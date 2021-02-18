Управление мусульман Кавказа о поломничестве в этом году

БАКУ /Trend/ - От Саудовской Аравии пока не поступала информация о том, состоится ли в этом году хадж, сообщили в четверг Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Согласно информации, решение по данному вопросу ожидается в начале марта: "В Азербайджане есть желающие совершить паломничество, и если Саудовская Аравия огласит соответствующее решение, то обращения граждан будут приняты. Паломничество может состояться даже если решение о хадже будет обнародовано в конце марта-начале апреля. Однако если Саудовская Аравия огласит такое решение в конце апреля, то организовать паломничество из страны будет уже затруднительно с точки зрения времени".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)