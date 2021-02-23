С итальянскими компаниями обсуждены восстановление и развитие освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для обсуждения возможностей сотрудничества с итальянскими бизнесменами в сфере восстановления и развития освобожденных территорий Азербайджана 22 февраля состоялась встреча в видеоформате при совместной организации Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана и министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет.

Выступая на встрече, председатель Госкомитета Анар Гулиев особо подчеркнул дружественную позицию Италии, наглядным примером чему стали мнения, озвученные в рамках визита высокопоставленных официальных лиц Италии в Азербайджан после 44-дневной Отечественной войны Азербайджана. Он отметил, что для сотрудничества в сфере развития освобожденных территорий преимущество отдается компаниям дружественных стран, и сегодня формируется новая благоприятная среда для развития азербайджано-итальянского сотрудничества.

Гулиев пригласил итальянские структуры к участию в планировании градостроительства, восстановлении и реконструкции богатого историко-архитектурного наследия в Карабахском регионе.

Представители Госкомитета и министерства культуры Азербайджана выступили на встрече с презентациями по разработке генпланов населенных пунктов и о деятельности и возможностях сотрудничества в сфере восстановления и реставрации историко-архитектурных памятников Карабаха

Затем выступили представители итальянской стороны, которые проинформировали об услугах, которые они могут предоставить в связи с развитием освобожденных территорий.

На встрече прошли презентации таких итальянских компаний, как "ICE" – Итальянское торговое агентство, "OICE" – Ассоциация архитектурных, инженерных и технико-экономических консалтинговых компаний Италии, "Assorestauro" – Ассоциация по архитектуре, искусству, реставрации и городскому восстановлению Италии, "Confindustria" – Ассоциация компаний по промышленности и оказанию услуг Италии, "SACE" – Итальянское экспортно-кредитное агентство, "ANCE" – Ассоциация национальных строителей Италии и "Elettricita Futura" – Ассоциация компаний по электроэнергетики Италии, обсуждены направления возможного сотрудничества.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)