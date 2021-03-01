В Азербайджане 71 человек выздоровел от COVID-19, выявлено 125 новых случаев заражения
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки коронавирусной инфекцией (COVID-19) заразились 125 человек, выздоровел 71, скончались три человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 234 662 случая заражения COVID-19, из этого числа 228 839 человек вылечились, 3 223 – скончались. Продолжается лечение 2 600 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 4 205 тестов, в целом за все время пандемии – 2 602 884 теста.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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