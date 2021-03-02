Завтра в Баку ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в среду ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер временами будет усиливаться до 15-18, местами до 20-23 метров в секунду, к вечеру он сменится на умеренный северный, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем - 10-14, в Баку ночью - 3-5, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана третьего марта днем осадков не ожидаются, однако вечером и ночью местами пройдут дожди, в горных районах - снег. Временами ожидается туман, западный ветер на горных и предгорных территориях усилится до 20-25 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градуса, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - 4-8, в высокогорье - 10-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)