АПБ Азербайджана предупредило население в связи с "птичьим" гриппом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для защиты территории Азербайджана от инфекционных болезней, передающихся животными, Агентством пищевой безопасности (АПБ) предприняты необходимые меры. Учреждение призывает граждан быть внимательными и при обнаружении мертвых и подозрительных птичьих тушек обращаться на номер «1003», сообщает во вторник Trend со ссылкой на АПБ.

Согласно сообщению, от граждан поступили обращения о гибели ворон, голубей, воробьев и др. птиц в различных регионах, в том числе в Баку. В связи с этим сотрудники агентства и других надлежащих структур осмотрели эти территории. Анализ проб, взятых с тушек, показал, что птицы погибли по разным причинам – в связи с резким похолоданием, физиологической смертью, из-за смешанных инфекций и пр.

Отмечается, что в 48 странах мира распространен «птичий» грипп. Маршруты миграции перелетных птиц проходят через территорию нашей страны, кроме того, эти птицы временно или постоянно зимуют в Азербайджане. В связи с этим имеется риск распространения «птичьего» гриппа и в Азербайджане.

Агентство обратилось к гражданам с призывом содержать птиц в семейных и фермерских хозяйствах только в закрытых условиях, предотвратить их контакты с дикими сородичами, информировать региональные филиалы агентства, районные ветеринарные управления и связываться с «1003» в случае обнаружения птичьих тушек, серьезно соблюдать санитарно-гигиенические правила во время контакта с птицами (уход, кормление, транспортировка и т.д.), не перевозить птиц открытым способом в транспортных средствах и без сопроводительных ветеринарных документов, не выставлять птиц на открытую продажу у обочин дорог, не продавать и не демонстрировать живых птиц в объектах общепита, торговли и других местах, избегать контактов с ними в заповедниках, парках, на побережье моря и других открытых территориях, не привозить в свои хозяйства птиц, корм и предметы ухода из других хозяйств.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)