В Баку проводится вакцинация учителей

БАКУ /Trend/ - В Баку проводится вакцинация от коронавируса работников сферы образования, сообщает в четверг Trend.

Вакцинацию пройдут примерно 20 тысяч учителей и технических работников сферы в возрасте старше 50 лет.

Отметим, что вакцинация в Азербайджане началась 18 января. В первую очередь были вакцинированы медработники, затем лица из категорий риска и лица в возрасте старше 50 лет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)