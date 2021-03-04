В Баку проводится вакцинация учителей
БАКУ /Trend/ - В Баку проводится вакцинация от коронавируса работников сферы образования, сообщает в четверг Trend.
Вакцинацию пройдут примерно 20 тысяч учителей и технических работников сферы в возрасте старше 50 лет.
Отметим, что вакцинация в Азербайджане началась 18 января. В первую очередь были вакцинированы медработники, затем лица из категорий риска и лица в возрасте старше 50 лет.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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