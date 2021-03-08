Баку отмечает Международный женский день - 8 Марта (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - Как и во многих других странах, в Азербайджане тоже отмечают Международный женский день - 8 Марта.

В августе 1910 года известная деятельница германской социал-демократии Клара Цеткин на конференции в Копенгагене предложила учредить Международный день борьбы за женское равноправие и эмансипацию.

В 1911 году его впервые отметили в Германии, Австро-Венгрии, Дании и Швейцарии.

В России его впервые стали праздновать в 1913 году, в Азербайджане - в 1917 году.

Trend предлагает кадры, снятые в Баку в связи с 8 Марта.

(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев Редактор: Наталья Кочнева)