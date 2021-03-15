Весна – пора любви, цветов и ... аллергии

Весна, долгожданное тепло, да ещё и праздники - так хочется гулять и наслаждаться жизнью. Весной просыпается не только природа, это и сезон обострений многих заболеваний. Но наиболее ярко в это время проявляет себя аллергия. Сопли, слезы, постоянно заложенный нос, чихание, покрасневшие глаза – портрет типичного аллергика весной.

Аллергический ринит – очень распространенная проблема. По разным данным, из-за его проявлений страдают до 40 % населения.

Что такое аллергический ринит, чем вызывается?

Это аллергическое заболевание, которое развивается вследствие контакта с аллергеном в качестве которого может выступать пыльца растений, различные аллергены домашних животных, пыль и другие факторы.

Из-за симптомов аллергического ринита качество жизни может значительно ухудшаться: выделения из носа мешают дышать, из-за этого нарушается сон, снижается общая работоспособность, появляется чувство постоянной усталости. Даже если вам эти симптомы пока не знакомы, аллергия может настигнуть в любой момент. От неё никто не застрахован.

Многочисленные данные свидетельствуют о существовании наследственной предрасположенности к аллергии.

Главная причина возникновения сезонного ринита — пыльца деревьев, трав и цветов. Иногда эту форму вызывают споры плесневелых грибов, которые могут попадать в носовые ходы, например, из плохо очищенных кондиционеров, кухонных вытяжек или увлажнителей воздуха.

Круглогодичная форма заболевания развивается из-за постоянного контакта человека с аллергенами, которые окружают его дома и на работе. Чаще всего это пыль, шерсть животных, бытовая химия и косметика. Эта форма имеет стабильную симптоматику - в течение года больной не замечает обострения, а его нос заложен постоянно. Самочувствие может ухудшаться, например, при заражении ОРЗ, вдыхании холодного воздуха или сигаретного дыма.

Как отличить аллергический ринит от обычного ОРВИ?

Отличить аллергический ринит от острой респираторной вирусной инфекции несложно, достаточно обратить внимание на сезонность обострения, зависимость от погоды, пребывания на улице, за городом, сочетание аллергического ринита, конъюнктивита, бронхиальной астмы, отягощенную по аллергии наследственность, а также хороший эффект от применения противоаллергических средств.

Что делать при аллергии?

В первую очередь необходимо устранить контакт с аллергенами. В период обострения аллергического заболевания необходимо купирование острого состояния и контроль над симптомами аллергии, которые осуществляются целым рядом лекарственных средств, относящихся к разным фармакологическим группам. В таких случаях врач решает, в какой форме следует использовать препарат и как его дозировать. Но существуют и безрецептурные средства. Обычно это натуральные препараты, которые предотвращают развитие воспалительных процессов, снимают отечность слизистой носа и устраняют аллергическую реакцию. Их особенность - состав, который включает сразу несколько активных веществ (масляные растворы витаминов, растительные масла) с разными механизмами действия. За счет этого воспаление подавляется быстрее, а эффект сохраняется дольше. Тем самым облегчается участь аллергика в обостренный период!

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