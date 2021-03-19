В Азербайджане в экзамене по приему на работу директоров участвует свыше 1600 кандидатов

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 11 регионах Азербайджана проводится тестовый экзамен по приему на работу директоров школ, в котором запланировано участие свыше 1600 кандидатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Кандидаты за 90 минут должны ответить на 25 вопросов по законодательству об образовании, 20 вопросов - по логике и 15 вопросов - по трудовому законодательству.

Проходной балл будет определяться с учетом результатов экзамена и числа вакансий.

На конкурс вынесены 623 вакансии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)