В Азербайджане в экзамене по приему на работу директоров участвует свыше 1600 кандидатов
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 11 регионах Азербайджана проводится тестовый экзамен по приему на работу директоров школ, в котором запланировано участие свыше 1600 кандидатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.
Кандидаты за 90 минут должны ответить на 25 вопросов по законодательству об образовании, 20 вопросов - по логике и 15 вопросов - по трудовому законодательству.
Проходной балл будет определяться с учетом результатов экзамена и числа вакансий.
На конкурс вынесены 623 вакансии.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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