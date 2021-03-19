Электрички Баку – Сумгайыт не будут работать в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана, электропоезда, следующие по маршруту Баку – Пиршаги – Сумгайыт, не будут работать с 20 по 28 марта.

Об этом сообщили в пятницу Trend в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Было отмечено, что движение электричек будет возобновлено по текущему графику с 29 марта.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)