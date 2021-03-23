В Азербайджане выявлены 1 333 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 269 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 333 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 269, скончались 18 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлены 248 307 случаев заражения COVID-19, из этого числа 233 356 человек вылечились, 3 384 – скончались. Продолжается лечение 11 567 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 8 517 тестов, в целом за все время пандемии – 2 790 980.
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