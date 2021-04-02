В Баку завтра местами будет дождливо

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове третьего апреля ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в первой половине дня местами пройдут дожди, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-10, днем - 13-16 градусов тепла, в Баку ночью - 8-10, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана в субботу местами ожидаются грозы, дожди, выпадет град, на горных территориях - снег. Ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 6-10, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью от -3 до +2, в высокогорье - 5-7 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)