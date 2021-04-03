В Азербайджане погашена кредитная задолженность 1 003 шехидов на 7,9 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центробанк Азербайджана и компания Azərsığorta выплатили страховые выплаты 13 264 лицам, полностью погашена кредитная задолженность 1 003 шехидов по 1 720 кредитам на сумму 7,9 миллиона манатов.

Об этом в ходе заседания Рабочей группы по социальной защите членов семей шехидов, инвалидов и участников войны Межведомственного центра при Координационном штабе сказал заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, кредитная задолженность 83 шехидов на сумму 3 484 643 маната, установленная Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана, была погашена четырьмя компаниями, работающими в сфере страхования жизни.

Долги на 633 тысячи манатов по 286 кредитам членов семей шехидов полностью погашены.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)