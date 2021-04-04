Завтра в Азербайджане ожидается до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть умеренный южный ветер, который днем временами будет усиливаться до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8...+11°C, днем +15...+19°C, в Баку ночью +8...+11°C, днем +17...+19°C.

Атмосферное давление опустится с 764 миллиметров до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем – 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами возможен туман, западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит +5...+10°C, днем +17...+22°C, в горах ночью 0...+5°C, в высокогорных районах от 0 до -4°C, днем +7...+12°C, местами +15...+20°C.

(Редактор: Надир Насиров)