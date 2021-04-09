Делегация AzerGold ознакомилась с деятельностью Гянджинского государственного центра профессионального образования по промышленности и технологиям (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Делегация во главе с заместителем председателя правления ЗАО AzerGold Хайямом Фарзалиевым ознакомилась с деятельностью Гянджинского государственного центра профессионального образования по промышленности и технологиям.

Hа встрече заместитель директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Карамов подробно рассказал об условиях, созданных в учебном заведении, находящемся на балансе агентства.

Делегация ознакомилась с материально-технической базой центра, а также осмотрела лаборатории и мастерские учебного заведения. На встрече, проведенной в соответствии с планом действий, подписанным между AzerGold и Государственным агентством по профессиональному образованию при Министерстве образования на 2020-2021 годы, были обсуждены вопросы подготовки кадров по ряду технических специальностей, преподаваемых в центре. В то же время достигнута договоренность об организации ознакомительных и практических поездок учащихся центра на производственные участки.

Затем делегация госагентства посетила перерабатывающий участок “Човдар”, расположенный в Дашкесанском районе.

Гости ознакомились с производственным процессом и условиями труда, посмотрели видеопрезентацию, отражающую все этапы производства, наглядно ознакомились с процессом. Гостям была предоставлена подробная информация об экспорте драгоценных металлов и вкладе компании в экономику страны.

Напомним, что в мае прошлого года между ЗАО AzerGold и Государственным агентством по профессиональному образованию был подписан Меморандум о взаимопонимании о совместной деятельности в области подготовки квалифицированных кадров.